“امتى نأخر الساعة ساعة؟؟”.. موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي 2023 في مصر وفقا لقرار رسمي

موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي 2023، يبحث قطاع كبير من المواطنين عن موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي 2023 في مصر بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف، ومع تطبيق التوقيت الشتوي سيتم تأخير الساعة بنحو 60 دقيقة كاملة، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر مرة أخرى.

موعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي 2023

من المقرر أن يتم عودة العمل بالتوقيت الشتوي 2023 يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر لذا فمن المفترض أن تفصلنا عدة أسابيع قليلة عن نهاية التوقيت الصيفي في مصر، وكانت الحكومة المصرية قد قررت العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الماضي بعد انقطاع دام سنوات طويلة، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بعد موافقة مجلس النواب، وسيتم تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في يوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 23:59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالشتوي منتصف ليلة 27 من أكتوبر 2023.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

وخلال الأشهر الماضية قامت رئاسة الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن مواعيد تغيير الساعة وبداية التوقيت الشتوي للعام الحالي، وفقا لتلك المواعيد:

موعد بداية التوقيت الصيفي في مصر: الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر: الأربعاء الأخير من شهر أكتوبر القادم.

موعد بداية التوقيت الشتوي: الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي: الخميس الأخير من شهر أبريل.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2023

وفور الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي، ستتغير معه أيضًا مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء، حيث كان محدد أن يتم فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وستتم زيادة يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، يتم إغلاقهم في الساعة الحادية عشرة بدلاً من العاشرة مساءً.