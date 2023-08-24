أسعار مش هتلاقيها في اي مكان تاني وبالتقسيط المريح .. والمقدم حكاية بجد.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل، أسعار حجز الشقق في الإسكان الاجتماعي لعام 2023 مخصصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، سيتم الإعلان قريبًا عن توفر شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 من قِبَل الجهات المختصة. سيتم حجز هذه الشقق في إطار الإعلان الثامن عشر. تقع الشقق في بعض المدن الجديدة التي تم بناؤها حديثًا، ستخصص شقق الإعلان الـ 18 للمجموعات ذوي الدخل المحدود، وبدأ الأفراد بالبحث عبر الإنترنت عن أسعار الشقق المتاحة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

من المخطط أن يتوفر شقق بمساحة 75 متر مع دفعة أولى قدرها 15.000 جنيه، وشقق بمساحة 90 متر مع دفعة أولى تصل إلى 22.000 جنيه.

ويجب على الشخص الذي يستلم الشقة أن يُسدِد عشرة بالمائة من قيمتها أثناء الحصول عليها، ويمكنه تقسيط الثمن المتبقي، المعادل للتسعين بالمائة، على مدار ثلاثين عامًا على الأكثر، وذلك عن طريق اتباع نظام التمويل العقاري المقسط.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هنالك استفسار من قِبل الأفراد حول توقيت عمليات حجز الشقق في الإسكان الاجتماعي، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في تسليم الشقق من الإعلانات السابقة، ومن المقرر أن يفتح باب حجز الشقق للإعلان الثامن عشر في نهاية عام 2023 أو خلال شهر يناير من العام التالي، 2024.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يجب علينا الانتقال إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن طريق النقر على هذا الرابط.

https://cservices.shmff.gov.eg

اختيار خانة مركز خدمة المواطنين.

تحديد خيار طلبات.

تظهر صفحة مليئة بالخدمات المتاحة للمستخدم ليتمكن من اختيار خانة الطلبات لمتابعة الملفات مع شركات الاستعلام.

إدخال الرقم القومي في بطاقة الهوية الشخصية وكلمة المرور.

النقر على خانة تسجيل.

باستخدام هذه الأسلوب، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالطلب.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

في عرضه الأول لهذا العام، يشمل الإسكان الاجتماعي 22،000 وحدة سكنية أو أكثر على أراضي خمسة مدن عمرانية حديثة، وهذه المدن تشمل جنة مصر ودار مصر، بالإضافة إلى المساكن الفاخرة ذات الطابع الساحلي وسكن مصر، بالإضافة إلى قطاميه جاردنز، حيث طلبت الوزارة بعض الشروط لمن يرغب في التقدم لهذه الخدمة، وهي أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية وأنه لم يستفد من هذه الخدمة من قبل، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم متزوجًا ويتلقى راتبًا يتراوح بين 6,000 جنيه و 8,000 جنيه، وأن يكون عمر المتقدم على الأقل 21 عامًا.