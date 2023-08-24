لو بتودي موسم لقريبك أو اخواتك.. الخبر ده ليك .. أسعار حلاوة المولد في مصر .. أعرف الأسعار قبل ما تشتري + عروض حلوي المولد

أسعار حلاوة المولد في مصر، حيث مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي، تتنوع الفعاليات الخاصة بالاحتفال بهذا اليوم لتشمل إقامة بعض المهرجانات الدينية وأيضًا صدور مجموعة من قرارات العفو في عدد من الدول الأخرى. وفي هذا المقال، سوف نسلط الضوء على علامات الاحتفال بالمولد داخل مصر، وأحد أبرزها هو حلاوة المولد الشريف التي تباع، وسوف نلقي نظرة على قائمة أسعارها فيما يلي:

اسعار حلاوة المولد النبوي في مصر

يُتوقع أن ترتفع أيضًا أسعار جميع المنتجات التي يتم صنعها من السكر، فيما يلي سنطلع على مجموعة من أسعار الحلوى بالكيلو.

سعر حلوى الفستق اللذيذة يتراوح حوالي 360 جنيه.

علبة الحلاوة تزن حوالي 4 كيلوغرامات بقيمة حوالي 800 جنيه مصري.

بالنسبة لسعر علبة المشكل بوزن 4 كيلو جرامات، يقدر بنحو 695 جنيه.

كيلو اللوزية وصل إلى نحو 250 جنيها.

بالإضافة إلى ذلك، تزن البندقية كيلو وتكلفتها 230 جنيهًا.

عندما يتعلق الأمر بحبل اللبن ذو الوزن البالغ كيلو جرام، يصل سعره إلى 100 جنيه.

علبة مشكل بسعر 50 جنيه زنة 1 كيلو

صناديق الحلوى المتنوعة

أيضًا، يتواجد أيضًا صناديق حلوى متنوعة تكون بأسعار معقولة وبسيطة، ويمكن لجميع المواطنين الحصول عليها بسهولة. سنتعرف على هذه الصناديق فيما يلي.

هذه الحقيبة تضم مجموعة من الحلويات الصغيرة وتشمل قرص سمسم، فضلاً عن قرصين من الحمص وقرص علف. تحتوي أيضًا على لديدتين وملبن فول وباكو سمسم وبسيمة، بالإضافة إلى اثنتين من عبوات الفولية واثنتين من العبوات الفول. كما تحتوي على عبوتين من الحليب العادي.

علبة مشكل بسعر 100 جنيه زنة 1,400 كيلو

كوداك تحتوي على حلوى الشوكولاتة والسكريات والحلوى المضغوطة.

قرصان من الحمص، دائرتان من السمسم، قرص من العلف، اثنان من اللديدة، كيس جوز الهند المبشور، عبوة من الحليب الزبادي مغلفة بالفول السوداني، اثنان من الفول السوداني المحمص، كيسان من السمسم، اثنان من الفستق، اثنان من البندق، ظرفان من الزبدة المنزلية، باك واحد من الحمص.

علبة مشكل بسعر 165 جنيه زنة 2 كيلو

تتكون هذه العلبة من الأنواع الآتية:

4 قرصات حمص، 2 قرص سمسم، 2 قرص علف مخصص، 2 لديدة، 2 بسيمة بالبندق، 2 ملبن سادة، 2 حمام، ربع جوز مبروم، 2 كيس من الفولية والسمسمية والفستقية والبندقية، وكيس واحد من الحمصية واللوزية.

علبة مشكل بسعر 200 جنيه زنة 3 كيلو

هذه العلبة يكون بها التشكيلة التالية:

تحتوي على تفاصيل عن بعض الأصناف الغذائية وأعدادها المحددة: يتضمن القائمة 4 أقراص من الحمص و 2 أقراص من السمسمية و 2 أقراص من العلف المخصص. بالإضافة إلى ذلك، هناك ربع كيلو من المبروم المشكل وربع كيلو من الجوز المبروم وربع كيلو من المكسرات المقصوصة. كما يتواجد 3 حمام و 3 لديدة و 2 بسيمة فستق وبندق، وأيضًا 2 من الفولية والفستقية والسمسمية والبندقية واللوزية.