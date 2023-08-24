محمد صلاح يقترب اكثر من السعودية بعد العرض المضاعف من اتحاد جدة السعودي

تم التصريح من قبل اداراة بي ان سبورتس القطرية عن انه تم الموافقة من قبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على ان يتم الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على محمد صلاح يقترب اكثر من السعودية.

محمد صلاح يقترب اكثر من السعودية

صرحت الشبكة القطرية إن محمد صلاح تم موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي حيث ان الاتحاد السعودي مبلغا ضخما قدره 300 مليون يورو حتى يتم القيام بصفقة صلاح وانه سيتم حصول 100 مليون يورو ليفربول يعني انه سيحصل على 200 مليون يورو، تعاقد مدته 3 مواسم فقد لعب محمد صلاح في ليفربول منذ 6 سنوات كما انه انضم من روما في صيف 2017.

اتحاد جدة السعودي

تم الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي واتحاد جدة فقد اقترب اتحاد جدة السعودي من ضم محمد صلاح قائد المنتخب المصري والذي كان هداف في ليفربول الإنجليزي.

فقد كان في بداية العرض من قبل ليفربول انه رفض رحيل صلاح في البداية لكنه عاد ووافق على الدخول للعرض المالي الكبير المقدم من جانب الاتحاد.

ينتظر نادي الاتحاد تجهيز فريقه في مشاركة فاعلة في مونديال الأندية ويعمل الاتحاد لإقناع صلاح وليفربول قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

صفقة محمد صلاح في جده

تم عرض محمد صلاح راتب قدره 180 مليون جنيه إسترليني والذي يقترب من 860 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد فقد تم تاسيس الاتحاد السعودي في 1927وقد حصل الدوري السعودي 8 مرات، وكأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 8 مرات وكأس الاتحاد السعودي مرة وكأس السوبر السعودي مرة وفاز اتحاد جدة مرة واحدة بدوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس الخليج العربي.