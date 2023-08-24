أخبار تخليك مبسوط في ثانية.. قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 .. من حق المواطن يدلع

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، تتوق الجماهير بفارغ الصبر استجابة البرلمان لقانون تصالح مخالفات البناء الجديد، وهذا بعد إعلان الحكومة عن اقتراب الانتهاء من وضع هذا القانون وإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه وبدء تنفيذه. يتضمن قانون تصالح البناء الجديد تسهيلات كبيرة للمتقدمين للتصالح، وأيضًا حالات تصالح غير متاحة في السابق. سنستعرض في هذا النص تفاصيل قانون تصالح البناء الجديد بدقة وشمولية.

التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة

في عام 2020، تم تقديم تعديلات على قانون تصالح مخالفات البناء، وتشمل هذه التعديلات:

السماح بالمصالحة للأعمدة مع صب السقف يتيح لأصحاب النماذج فرصة التوفيق إذا تجاوزت أعمدتهم الحدود القانونية.

بمجرد إكمال الأسوار، يُسمح بالتفاوض والتوصل إلى تسوية في حال قام أصحاب المباني بتجاوز الحدود القانونية.

توجد معايير جديدة للتوافق في أماكن تفوق مساحتها 36 متر مربع ، حيث يتم تحديدها من قبل المحافظ.

تسمح التسوية في المباني التي تخالف خطوط التنظيم عقب الموافقة من الجهات المختصة، وهذا يعني أن الأفراد الذين يمتلكون مبانٍ غير مطابقة يمكنهم التسوية بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.

السماح بالتصالح في المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، يعني أن أصحاب المباني خارج الأحوزة العمرانية يمكنهم الآن التصالح بشكل قانوني.

يسمح بتغيير استخدام المباني، أي يسمح لأصحاب المباني بتحويلها من جراج إلى تجارية أو من سكنية إلى تجارية والاتفاق على ذلك.

يسمح بالتوفيق في حالات الاعتداء على ممتلكات الدولة بعد موافقة الجهة المعنية، باستثناء الاعتداءات التي تحدثت على نهر النيل أو الآثار.

شروط التسوية في حالات انتهاكات البناء ذات الأسلوب المعماري