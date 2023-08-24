الوضع هيبقى عال العال.. مفاجأة مفرحه للموظفين.. زيادة 150 جنيه على المعاش .. بأمر وزاري .. معاشات شهر سبتمبر 2023 بزيادة جديدة لهذه الفئات

معاشات شهر سبتمبر 2023، تلقى أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خبرًا سارًا في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين 21 أغسطس الحالي، حيث أعلنت عن تحسين أوضاعهم وتعزيز دورهم في المجتمع. هذه الإعلانات تعد نقلة إيجابية للأشخاص المستحقين للمعاشات، حيث تقرر من قبل نقابة المهندسين زيادة المبالغ المالية المستحقة للمعاشات وتوفير منحة الزواج، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

ما هي قيمة الزيادة الجديدة؟

تصل الزيادة الجديدة إلى مبلغ 150 جنيهًا مصريًا وسيتم تنفيذها بصورة رجعية اعتبارًا من شهر يوليو السابق، ومتوقع أن يتم بدء صرف المعاش المرتبط بهذه الزيادة في الأيام القادمة عبر نقاط الصرف المعترف بها.

تم زيادة المنحة المخصصة لزواج بنات المهندسين المتوفين إلى 5000 جنيه مصري، و ذلك نتيجة للجهود الجبارة التي تم بذلها لتعزيز موارد النقابة و استثمار أصولها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

صرف معاشات سبتمبر 2023 بزيادة جديدة

أُعلن من قِبَل وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبارًا من الجمعة القادمة، الموافقة للأول من سبتمبر، سيتم توفير مجموعة متنوعة من الوجهات لصرف هذه المعاشات، بما في ذلك هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك المصرية وأجهزة الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية.

ستشمل معاشات سبتمبر الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سابقًا بنسبة 15%، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة على مدار مجموعة متنوعة من المعاشات، تتراوح بين 175 جنيهًا و1635 جنيهًا، وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الجديدة، تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لتوفير الدعم للأسر المحتاجة والمتقاعدين والموظفين لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببدء صرف معاشات شهر سبتمبر يوم الجمعة القادمة، يمكن للمستفيدين اختيار الحصول على معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد، هناك أيضًا فرصة للمستفيدين للحصول على معاشاتهم من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للهواتف المحمولة. يتوفر صرف المعاشات في جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع محافظات مصر.