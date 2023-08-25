حقيقة انتقال محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي وتسريب مقطع مصور يثبت إنتقاله وعقد مع الفريق

انتشرت الاخبار خلال الايام الماضية وما زالت عن الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي حيث اعلن عن اقتراب صفقة ضخمة لمحمد صلاح ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة انتقال محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي.

حقيقة انتقال محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي

ازدادت الاقاويل في خلال الفترة السابقة من قبل الاعلاميين والخبراء بالرياضة عن صفقة تحدد مستقبل النجم المصري وقد تم الاعلان من قبل بعض من الصحف الرياضية عن انه يتم عقد الصفقة الان والمفاوضات مع صلاح والاتحاد السعودي مما ادى لزيادة البحث للتعرف على صحة هذا الخبر.

صفقة انتقال صلاح لاتحاح السعودي

يعتبر هذا الخبر من الاخبار التي يندهش الكثير بها وقد تم التصريح من شبكة فوت ميركاتو الفرنسية ان القيمة المادية للصفقة يمكن ان تتجاوز مبلغ 300 مليون يورو. والذي يستفاد منه نادى ليفربول في حصوله على ما يقارب 100 مليون، اما عن اللاعب الشهير محمد صلاح سيحصل على 200 مليون يورو خلال مدته 3 سنوات حتى يونيو 2026.

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نادي الاتحاد السعودي

يرغب نادة الاتحاد السعودية بضم محمد صلاح لصفوفه والذي يعتبر من ضمن طموحات النادي حيث انه يعتبر خطوة رئيسية للحصول على الحلم للنادي والذي يعتبر من الاعبين المشاهير في العالم ويعمل نادة جده على تحقيق حلم الظهور بقوة على الساحة العالمية من خلال عقد بعض من الصفقات لافضل اللاعبين بكرة القدم وكان اخرها نيمار لرغبة النادي في الحصول على كأس العالم للأندية وما زالت عدد من الاقاويل تترجد ولم يتم التاكيد على صحتها حتى الان.