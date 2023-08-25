زيادة الخير خيرين!!.. 40 جنيه لمدة سنة علي كل بطاقة تموين “قرار هام من الوزارة لكل اسرة”

أظهرت تصريحات فريدة صادرة عن الدكتور علي المصيلحي، وزير الإمداد الجديد والتموين المبتكر، تفاصيل جديدة لتوجيه وزاري للعام 2023. تأتي هذه التوجيهات لتحدد تكلفة تجديد وإصدار البطاقات التموينية التالفة والفاقدة والجديدة. ومن بين النقاط البارزة في هذا الإعلان المبتكر، تأكيد الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال توفير رسوم تجديد معقولة تبلغ 40 جنيهاً فقط للبطاقات التالفة. ولمزيد من الثقة، سيتم تقديم فترة ضمان تمتد لمدة عام كامل من تاريخ إصدار البطاقة، ضماناً لسلامتها وعمرها الافتراضي.

40 جنيه لمدة سنة علي كل بطاقة تموين

أطلق سيادة الدكتور علي المصيلحي، الوزير المتميّز لشؤون التموين، في يوم من أيام السبت، توجيهاً وزارياً استثنائياً، يُحمل الرقم 2 للسنة الحالية 2023، هذا التوجيه يضيء الطريق نحو تنظيم رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية التالفة أو المفقودة أو الجديدة.

مع تسليط الضوء على البعد الاجتماعي للقضية وحرص الوزير على الحفاظ على سلامة البطاقة من التلف. يكتنف هذا التوجيه الرائد تفاصيل مهمة، 40 جنيه لمدة سنة علي كل بطاقة تموين منها تحديد تكلفة إصدار البطاقة التالفة بقيمة 40 جنيها، مع منحها فترة ضمان سنة كاملة منذ تاريخ إصدارها.

رسوم اصدار بطاقة تموينية بدل تالف

في إجراء فريد من نوعه، يتوجب على المواطن دفع مبلغ 50 جنيهاً كرسوم لاستخراج البطاقة البديلة، مع شرط أن يُقدم البطاقة التالفة إلى مكتب الشؤون التموينية. سيقوم المكتب، بدوره، بإجراء تخريم للبطاقة المستلمة وتسليمها إلى الجهة المعنية التابعة للمديرية، هناك سيتم التنسيق لنقلها إلى مركز معلومات الوزارة، لتكون على موعد محدد لإخضاعها لإجراءات الإعدام النهائي.

التسجيل عبر موقع بوابة مصر الرقمية

يمكنكم استخراج بطاقة بدل تالف الكترونيا والتوصيل للمنزل من خلال اتباع بعض من الخطوات اللازمة وذلك بعد معرفة رسوم 40 جنيه لمدة سنة علي كل بطاقة تموين :