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نزلها الآن”.. أحدث تردد قناة MBC بوليود الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
إذا كنت تبحث عن متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية بجودة عالية، فإن قناة MBC بوليوود هي الخيار المثالي، تقدم القناة تجربة مشاهدة ممتعة للأفلام والبرامج الهندية المتنوعة، وهي جزء من مجموعة قنوات MBC المشهورة، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة MBC بوليود الجديد.
قناة MBC بوليوود
قناة MBC بوليوود هي جزء من مجموعة قنوات MBC التي بدأت بثها في عام 1991، تعتبر MBC واحدة من أقدم وأشهر الشبكات التلفزيونية في الوطن العربي، وتقدم محتوى مجاني تمامًا من دون اشتراكات، تم إطلاق قناة MBC بوليوود في عام 2013، وهي جزء من تلفزيون الشرق الأوسط، تركز القناة على عرض الأفلام والمسلسلات الهندية الشهيرة، وقد حققت شهرة كبيرة واستقطبت مئات الملايين من المشاهدين في الوطن العربي.
تردد قناة MBC بوليوود على النايل سات
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد القناة
|11470
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|5/6
تردد قناة MBC بوليوود على عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد القناة
|11270
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|5/6
كيفية تثبيت قناة MBC بوليوود على الريسيفر
إليك الخطوات لاستقبال تردد قناة MBC بوليوود على جهازك:
- اضغط على زر “قائمة” في ريموت التحكم.
- اختر “التركيب” أو “Installation” من القائمة.
- حدد “التثبيت اليدوي” أو “Manual installation”.
- اختر نوع القمر الصناعي (عرب سات أو نايل سات).
- أدخل تردد قناة MBC بوليوود، ومعلومات الاستقطاب ومعدل الترميز.
- اضغط على “موافق” أو “OK” لتأكيد الإعدادات.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات.
- بعد البحث احفظ الإعدادات عن طريق “حفظ” أو “Save”.