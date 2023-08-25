نزلها الآن”.. أحدث تردد قناة MBC بوليود الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

إذا كنت تبحث عن متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية بجودة عالية، فإن قناة MBC بوليوود هي الخيار المثالي، تقدم القناة تجربة مشاهدة ممتعة للأفلام والبرامج الهندية المتنوعة، وهي جزء من مجموعة قنوات MBC المشهورة، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة MBC بوليود الجديد.

قناة MBC بوليوود

قناة MBC بوليوود هي جزء من مجموعة قنوات MBC التي بدأت بثها في عام 1991، تعتبر MBC واحدة من أقدم وأشهر الشبكات التلفزيونية في الوطن العربي، وتقدم محتوى مجاني تمامًا من دون اشتراكات، تم إطلاق قناة MBC بوليوود في عام 2013، وهي جزء من تلفزيون الشرق الأوسط، تركز القناة على عرض الأفلام والمسلسلات الهندية الشهيرة، وقد حققت شهرة كبيرة واستقطبت مئات الملايين من المشاهدين في الوطن العربي.

تردد قناة MBC بوليوود على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 11470 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة MBC بوليوود على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11270 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6

كيفية تثبيت قناة MBC بوليوود على الريسيفر

إليك الخطوات لاستقبال تردد قناة MBC بوليوود على جهازك: