“اعرف حقك وعلم عليه” نصيب الفرد في التموين شهر 9 سبتمبر 2023 + هل يوجد زيادة في السلع التموينية

قبل معرفة نصيب الفرد في التموين نقدم اخر التصريحات، حيث صرح الخبير الاقتصادي بدراوي بأن تكلفة إضافة 25 جنيهًا لكل من المستفيدين البالغ عددهم 64 مليون شخص من حملة البطاقات التموينية تُقدّر بحوالي 16 مليار جنيه، وقد أوضح أن الحكومة بذلت جهودًا جبارة في الفترة الأخيرة للحد من ارتفاع أسعار السلع، من خلال إتاحة البضائع في الجمارك. لكنه أشار إلى أن الوضع لا يمكن أن يتغير في لحظة، فبسبب تواجد هذه البضائع لفترات طويلة في الموانئ، تكون هناك تكاليف إضافية. وأكد أن المواطن سيشهد تحسنًا في الأسعار خلال الدورة القادمة، مع وصول تدفق جديد من البضائع إلى الموانئ.

زيادة التموين لـ 75 جنيه

بيّن النائب موقفًا ملموسًا، حيث أفصح عن أن ترتيب مبلغ الدعم للبطاقات التموينية سيتم تعزيزه من 50 جنيهًا إلى 75 جنيهًا. تلك الخطوة ستُمكن من توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك زيت الطهي والأرز والسكر، وغيرها من السلع التي يتم تقديمها عبر بطاقات التموين.

نصيب الفرد في التموين أخذت الحكومة قرارًا بزيادة دعم السلع التموينية خلال السنة المالية المقبلة، وزادت نسبة الدعم بمقدار 42%، حيث وصلت التخصيصات المخصصة للدعم في الميزانية الجديدة إلى 451.7 مليار جنيه. وبهذا الإجراء، تم تعزيز الدعم لـ 5 هيئات اقتصادية، ومنها الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية.

نصيب الفرد في التموين

يشمل حصة الفرد من البرنامج التمويني صرف الدعم لمجموعة متنوعة من السلع الأساسية المدرجة في قائمة السلع التموينية، يتم تحديد نصيب الفرد في التموين حد أقصى للقيمة التي يُسمح بشراء السلع بها باستخدام رصيد الدعم، وإذا تجاوز الشراء هذا الحد، يجب دفع مبلغ إضافي نقدًا قيمته 5 جنيهات. يتاح للفرد استلام دعمه من مراكز التموين في منطقته، ويحق له القيام بذلك مرتين على الأكثر في الشهر، وهذا نصيب اربعة افراد: