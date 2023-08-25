اشتري فراخ براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25 اغسطس 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم، الكثير من المواطنين بمعرفة أهم المعلومات حول أسعار الدواجن اليوم والتي تعتبر من أهم وأفضل أنواع اللحوم التي يجب أن تكون متوفرة بجميع الأسواق لأنها من أكثر اللحوم المستهلكة ونظرا لما تمر به الأسواق من بعض المتغيرات الخاصة بالأسعار والمتغيرات الاقتصادية المحلية والمعدلات والنسب الخاصة بمؤشرات العرض والطلب على المنتجات الدواجن فهناك تغير ما يحدث ما بين وقت وآخر على السعر الخاص بالدواجن بالسوق المحلية وإليكم في هذا التقرير الأسعار الخاصة بالدجاج بالتفصيل.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25 اغسطس 2023

تشير كافة المتغيرات إلى أن الأسعار الخاصة بالدواجن خلال تلك الفترة قد اتجهت نحو الانخفاض وهبطت الأسعار الخاصة بها بشكل ملحوظ وهو ما يتوافق مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الشعبة الخاصه بالثروة وذلك بالغرفة التجارية بالقاهرة السيد/ عبد العزيز السيد الجدير بالذكر أن الهيئة العامة المقدمة لكل الخدمات البيطرية تقوم بإجراء مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان مواجهة كافية ومكافحة لأي أمراض وبائية قد تكون مهددة للثروة الحيوانية ولذلك هناك متابعة عن كثب لسوق الدواجن والأسعار الخاصة بها.

سعر الدجاج الأبيض

تسجل الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء قيمة سعر ما بين 61 وحتى 63 جنيه مصري للكيلو جرام بينما يصل سعر الكيلو من أجنحة الدجاج إلى نحو 55 جنيه وسعر الأوراك 75 جنيه بينما يصل سعر الكيلو من البانيه ما بين 160 و 170 جنيه مصري.

اسعار الدواجن بالبورصة العمومية

يسجل سعر الدجاج الأبيض 55 جنيه مصري بينما يصل سعر الدجاج الأمهات الى نحو 60 جنيه ويصل السعر الخاص بالدواجن الساسو اليوم قيمة قدرها 102 جنيه مصري.

أسعار بورصة محمد عادل للدواجن

تسجل الأسعار الخاصه بتلك البورصة اليوم 56 جنيه مصري للدجاج الأبيض بينما يصل سعر الدجاج البلدي ما بين 110 وحتى 115 جنيها، والكيلو من الدجاج الساسو 102

سعر الدواجن ببورصة منير السقا

سعر الكيلو من الدجاج الأبيض سجل 55 جنيه مصري بينما سعر الخاص بالأمهات وصل الى 60 جنيه.

والكتكوت الساسو ما بين 14 وحتى 15 جنيه مصري بينما سجل السعر الخاص بالكتكوت الأبيض قيمة ما بين 18 وحتى 19 جنيه مصري.