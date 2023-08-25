يا جدع “ارحم نفسك من المواصلات”.. اشتري عربية زيرو بتمويل 100% قرض البنك الأهلى المصري بيضرب المسا عليك عشان تفرح وتطير

يعمل البنك الأهلي علي تقديم عدد من برامج الخدمات البنكية المختلفة والتمويه قد تتناسب مع جميع العملاء وبإجراءات بسيطة وسهلة، ومن هذه الإجراءات يوجد قرض سيارة مقيم التمويل قد يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري للموظفين، وقد يصل لأصحاب المهن والأعمال الحرة إلى 3 مليون جنيه مصري.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

تفاصيل هذا القرض تكون : بدون أي ضامن، والتمويل يصل 3 مليون جنيه لاصحاب المهن الحرة، وقد يصل هذا التمويل أيضا إلى 100% من سعر السيارة، كما أن فترات السداد قد تكون مختلفة من عام حتى توصل إلى 7 اعوام، ويوجد برامج خاصة لجميع موظفي الشركات، وسعره يرجع إلى عائد تنافسي، ويكون بدون مصاريف استعلام انتمائي، أيضا يصل إلى حد أدنى لصافي الدخل الشهري والذي يبدأ من 1500 جنيه مصري، ويكون فتح الحساب بدون مصاريف، وبرامج الموظفين لإثبات الدخل وتحويل الرواتب، كما يوجد برامج متنوعة لجميع القطاعات لكي يحصلوا على قرض السياره من البنك الأهلي المصري، ويقدم برامج أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال بمقدم يصل الى 50% من التمويل و 50 % من سعر السيارة، برامج الموظفين تكون بمقدم يصل الى 40% من سعر السيارة و60% من التمويل، ويوجد برامج تمويل تصل الى 100% من سعر السيارة بضمان إضافي 50% من سعر هذه السيارة وبرامج للكبار في البنك الاهلي المصري.

شروط الحصول على قرض السيارة من البنك الاهلي المصري:

هناك بعض الشروط التي يجب أن يوفرها المتقدم لكي يقدم على هذا القرض، يجب أن يزيد عمره عن 21 سنة، لا يزيد عن 60 سنة، وألا يقل عمر المقترض من أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال عن 25 سنة وألا يزيد عن 65 سنة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السياره من البنك الأهلي المصري

والأوراق المطلوبة في التقديم على قرض هي صوره بطاقه الرقم القومي ولابد أن تكون سارية، وإحضار فاتورة مرافق وفقا طلب السياسة المعتمدة.

الرسوم والعمولات

حيث يتم تسديد نسبة من المصاريف الإدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة فقط مقدما، كما يتوفر عمولة السداد المبكر للتمويل(الجزئي والكلي) والتي تصل إلى 3% طوال 5 سنوات و3.5 % طوال 5 سنوات من سداد المبلغ المطلوب، كما يوجد غرامة ن سداده ولم يسدد.