لـــــينك التسجيل في استمارة تعيينات التربية العراقية. شروط التقديم على 50 ألف عقد

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن بداية تفعيل رابط استمارة التقديم للتعيينات التربية وذلك لعام 2023، وتعتبر هذه التعيينات بمثابة عقد محاضر للعام القادم، وتضمن العديد من المحافظات وذلك بناء علي الاحتياج الفعلي لمديريات التربية، استطاع المعلمين التقدم للإعلان علي تعبئة بياناتهم في استمارة مخصصة لغرض التقديم، وصرحت وزارة التربية بأن الرابط الخاص بالتقديم على هذا الإعلان سوف يكون متاحاً وذلك لمدة عشرة أيام فقط، وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الإعلان أن هذه العقود 50 الف عقد درج وظيفية، وتشمل هذه التعيينات محاضرين ومعلمين مدرسين في مديريات التربية في العديد من المناطق، وهي في الكرخ 1 ،الكرخ 2، الرصافة1، الرصافة 2، الرصافة3، كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، ذي قار،صلاح الدين، المثنى ونينوى.

الشروط اللازمة للتقديم على هذا الإعلان

وسوف يتم إضافة درجات إضافية للمتقدمين تبعاً لعدة عوامل وهي سنوات الخدمة والحالة الزوجية والأولاد وتكون كالاتي:

في حالة أن يكون المتقدم متزوج والزوج غير معين ولديه أولاد ياخد 10 نقاط، وفي حالة المتقدم المتزوج والزوج غير معين وبدون أولاد: 5 نقاط، أما المتقدم الأعزب أو المتزوجة: 2 نقاط.

الشروط الأولوية للمتقدمين

وتذهب الأولوية لهذا التقديم لبعض الفئات المعينة منهم و هم:

المتقدمون ذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي يحصلون على نسبة 15% من المقاعد، والمتقدمون الذين يعتبرون من ضمن ضحايا الإرهاب يحصلون على نسبة 10% من المقاعد، والمتقدمون ذوي الإعاقة يحصلون على نسبة 5% من المقاعد، أما عن الأقليات في يحصلون على نسبة 2% من المقاعدج، وهذه السياسات والشروط الموضوعة تهدف إلى تحقيق التوازن في المجتمع وتوفير واتاحة الفرص المنصفة لجميع المتقدمين لمن يستحقها وذلك من خلال النظر إلى المتقدمين الذين يعانون من ظروف خاصة والسابق ذكرها، ونظرا لأن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل والتقديم الإلكتروني لهذه العقود فعليك متابعة الرابط الخاص بالتقديم لكي تحصل علي وظائف محاضرين بدرجة وظيفية في وزارة التربية والتعليم العراقية وقم بمتابعة الشروط المطلوبة لكي تملئ الاستمارة الخاصة بالتسجيل بعناية لكي تضمن عدم استبعاد الطلب.