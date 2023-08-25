“مظلتي” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق pdf المقبولين في الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية

“مظلتي” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق pdf، تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث إنه تمت الموافقة مؤخرًا بأن يتم صرف منحة لجميع المواطنين تحت بند “الوجبة التاسعة”، التي لم يتبق عليها سوى أيام قليلة للقيام بصرفها، لهذا فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وضحت جميع التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع لكي يتعرف عليها جميع المستفيدين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الشروط الهامة من أجل قبولك في الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل في العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

لابد وأن يكون مقيم إقامة دائمة في العراق.

ألا يكون الفرد مسجل مسبقًا في أي برامج دعم أخرى.

أن يبغ عدد أفراد الأسرة نحو 4 أفراد.

عدم امتلاك أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لكي تتمكن من القيام بمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، يجب عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-