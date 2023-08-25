عاجل الأن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بعد أن تم فحص جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، فضلاً عن أنه يمكن في الوقت الحالي القيام باستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمتقدمين في الرعاية الاجتماعية، والعمل على القيام بصرفها من أقرب مكان لمديرية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عدد المتقدمين في الوجبة التاسعة بلغ نحو 340 ألف مواطن في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة قامت مؤخرًا ببحث جميع الطلبات التي قدمها المواطنين بالعراق، لحصر ما هم مستحقين للحصول على المنحة، ويكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق عليهم، إضافة إلى قبول الوزارة لـ 200 ألف مواطن، وتم تقسيمهم مؤخرًا إلى مجموعات لكي يسهل الحصول على الدعم المقدم، وهو ما وفرته الوزارة أمام جميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على منحة الرعاية الإجتماعية.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق

جاءت أهم خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:- –