عاجل الأن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
عاجل الأن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بعد أن تم فحص جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، فضلاً عن أنه يمكن في الوقت الحالي القيام باستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمتقدمين في الرعاية الاجتماعية، والعمل على القيام بصرفها من أقرب مكان لمديرية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عدد المتقدمين في الوجبة التاسعة بلغ نحو 340 ألف مواطن في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن الوزارة قامت مؤخرًا ببحث جميع الطلبات التي قدمها المواطنين بالعراق، لحصر ما هم مستحقين للحصول على المنحة، ويكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق عليهم، إضافة إلى قبول الوزارة لـ 200 ألف مواطن، وتم تقسيمهم مؤخرًا إلى مجموعات لكي يسهل الحصول على الدعم المقدم، وهو ما وفرته الوزارة أمام جميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على منحة الرعاية الإجتماعية.
الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة pdf العراق
جاءت أهم خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:- –
- في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم يتم الضغط مباشرة على زر “الاستعلام عن الدفعات الجديدة”.
- بعد ذلك يجب القيام بإدخال رقم الوجبة والدفعة.
- ثم يتم الضغط على زر “عرض الكشوفات”.
- لتتمكن في النهاية من معرفة جميع الأسماء المقبولة في الوجبة.