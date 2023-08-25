رابط استمارة التقديم على تعيينات وزارة التربية في العراق للعام الدراسي الجديد 2023 empedu.ur.gov.iq

كشفت وزارة التربية العراقية، عن فتح باب التقديم في العقود الجديد بمختلف مديريات التربية بالعراق، حيث إن تلك التعيين جاء بصفة التعاقد وبتوقيع رسمي من المتقدم على ذلك، فضلاً عن أنها تعد فرص مميزة لجميع الخريجين والباحثين عن الوظائف، إضافة إلى أن عدد التعيينات اللازمة داخل المديريات بلغت نحو 50 ألف مواطن قام بالتقديم في هذه الوظائف، هذا وقد تم الإعلان عنها في الساعة القليلة الماضية من قبل الوزارة، وذلك للعمل كمعلم أو مدرس في الكثير من المحافظات العراقية، وفقًا لتعليمات هامة سنوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع.

تعليمات التقديم في تعيينات وزارة التربية

حددت وزارة التربية العراقية، مجموعة من التعليمات الهامة التي يتم فرضها على جميع المتقدمين الراغبين بالعمل في مديريات وزارة التربية، وفقًا للنحو التالي:-

يجب أن يتم كتابة كافة الأرقام باللغة الإنجليزية بالاستمارة.

ثم يتم القيام بإدخال التاريخ بصيغة يوم أو شهر أو سنة.

الموافقة على جميع القيود التي تفرضها الوزارة.

التعهد بصحة جميع البيانات التي تم إدخالها.

لابد من القيام بطباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم في وظائف وزارة التربية العراقية.

استمارة التقديم على عقود وزارة التربية

جاءت أهم خطوات القيام بملء استمارة التقديم على عقود وزارة التربية العراقية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لما جاء على النحو التالي:-