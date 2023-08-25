فيلم وش في وش يحقق نجاح كبير للغاية ويناقش قضية هامة ، يبحث عدد كبير من عشاق الأفلام العربية الجديدة عن فيلم “وش في وش” الذي حقق أعلى المشاهدات منذ بداية عرضه في دور السينما، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي والتي تجمع بين عائلتين هم أهل الزوج والزوجة ولكلاً منهما ثقافة مختلفة وهذا ما يجعل بينهما الكثير من الأحداث الكوميدية .

أحداث فيلم وش في وش

يضم مسلسل وش في وش عدد كبير من نجوم السينما المصرية ومن بينهم الفنان “سامي مغاوري” الذي يظهر في دور “مهاب” والد الشاب “شريف” الذي يقوم بدوه الفنان “محمد ممدوح”، ويعاني مهاب ضعف الشخصية أمام زوجته إنعام التي “انعام” التي تجسد دورها الفنانة “أنوشكا” وتحدث بينهما الكثير من المواقف المضحكة .

كما يشارك الفنان الكوميدي “بيومي فؤاد” في بطولة فيلم وش في وش، ويظهر بدور “عزيز” والد شريف وزوجته “زينب” التي تجسد دورها الفنانة “سلوى عثمان” وكالعادة يظهر الفنان بيومي فؤاد في دور كوميدي متميز برفقة الفنان سامي مغاوري .

أبطال فيلم وش في وش

يضم فيلم وش في وش باقة من كبار نجوم السينما المصرية وعلى رأسهم ”