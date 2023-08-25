السعودية تُعلنها رسميًا.. إصدار تأشيرات زوار الحرمين خلال 24 ساعة فقط

أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، عن إتاحة إصدار تأشيرة زيارة الحرمين في وقت لا يتخطى الـ 24 ساعة، فضلاً عن أن ذلك جاء على إثرا هامش أعمال زيارة الوزير على وفد رسمي إلى باكستان، وهذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات الهائلة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار بيت الله الحرام.

وأكد الربيعة، أن هذه المبادرة ستعمل على زيادة عدد رحلات الطيران والعمل على خفض التكلفة التي يدفعها جميع الحجاج والمعتمرين الحاملين للجنسية الباكستانية.

وأشار توفيق الربيعة، إلى أنه يمكن القيام بإصدار التأشيرة بإصدار التأشيرة في 24 ساعة فقط عبر منصة التأشيرات التي وفرتها وزارة الخارجية، فضلاً عن أن فترة التأشيرة تمدد من 30 إلى 90 يوم، وفقًا للبيان الصادر من قبل وزارة الحج والعمرة مؤخرًا.

وأوضح، أن منصة نسك هي تعد منصة وطنية موحدة تُساهم على تسهيل جميع الإجراءات التي يلجأ إليها حجاج بيت الله الحرام، وتمنحهم حرية اختيار الفنادق وما يتعلق بهم على مدار الاستمتاع برحلتهم سواء السياحية أو في إطار تأدية العمرة أو الحج.

وفاد إلى أنه يمكن لجميع المعتمرين والحجاج الباكستانيين، القيام بزيارة الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية، فضلاً عن سهولة زيارة أي منطقة في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه الخطوة ضمن الخطوات التي تستهدفها المملكة في الوقت الحالي، والوقوف على رحلة تاريخية وإسلامية مميزة، حيث إن كل هذه المبادرات جاءت ضمن الرؤية الإستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030.