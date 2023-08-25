رابط تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023 | مظلتي molsa.gov.iq

رابط تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023، يهتم عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات العراقية التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023، والتي أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين عن العمل لسد احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم مأكل ومشرب، ويسعى موقع البديل على تغطية أهم الأخبار التي تهم متابعينا من شتى أنحاء الوطن العربي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023

حيث تسعى الحكومة العراقية على تقديم الدعم المادي لعدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية بسبب ارتفاع سعر الدولار والحرب الروسية على أوكرانيا، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجية التاسعة الدفعة الخامسة والتي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية وإليكم خطوات الإستعلام …

الدخول على منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يجب على المواطن تسجيل الدخول وذلك عن طريق ادخال البيانات الشخصية وكلمة المرور.

ثم اضغط على أيقونة “الطعام التاسع”.

ثم اضغط على تحميل كشف اسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة.

سوف يظهر لك ملف pdf قم بتحميله للإطلاع على أسماء المستفيدين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة