يابختك لو انت منهم معاشك زاد.. مبروك عليك زيادة معاش شهر 9 سبتمبر بهذه القيمة

قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين، تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تقديم دعم شامل للأفراد المستفيدين من المعاشات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير الدعم اللازم لهم. تأتي هذه الجهود ضمن إطار القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعكس التزام الدولة بتقديم المساعدة للمواطنين في مختلف جوانب حياتهم، وقد تم زيادة معاش المهندسين والمهن الطبية مؤخرا وإليكم كافة التفاصيل وموعد الصرف لشهر سبتمر 2023.

قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين

قد قامت نقابة المهندسين، بقيادة السيد المهندس طارق النبراوي الذي يشغل منصب نقيب المهندسين، باتخاذ خطوة جديدة ومميزة، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة مبلغ معاش أعضاء النقابة بمقدار 150 جنيهًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المنصرم لعام 2023، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ هذه الزيادة بصفة رجعية لضمان استفادة الأعضاء منها بشكل كامل وعادل.

هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين الظروف المالية لأعضاء النقابة وتقديم الدعم المالي اللازم لهم، وبفضل هذه الزيادة، سيصبح إجمالي قيمة زيادة معاش نقابة المهندسين 1350 جنيهًا، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية لهم ولعائلاتهم.

إن هذا القرار يعكس التزام النقابة برعاية مصالح أعضائها والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب حياتهم المهنية والشخصية.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

فيما يلي جدول صرف للمعاشات خلال شهر سبتمبر، حسب مقدار المعاش: