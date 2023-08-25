40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية .. قرار من وزارة التموين يُدخل البهجة علي الجميع

40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية، تتعرض بطاقات التموين للتلف أو الضياع في بعض الأحيان تزف التموين بشرة سارة للمواطنين يمكنكم الحصول على بدل فاقد أو تالف إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب التموين، وتقليل قيمة استخراج البطاقة التموينية الجديدة وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن المصري، ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل.

40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا رقم 2 للعام 2023، بهدف تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار واستخراج البطاقات التموينية المعوضة للتالفة والمفقودة والجديدة والفصل الاجتماعي، مع تركيزه على الحفاظ على سلامة البطاقة لمدة عام من تاريخ الإصدار، وأوضح التوجيه الوزاري أن رسوم إصدار البطاقة المعوضة للتالفة قد تم تحديدها بقيمة 40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية، مع منح فترة ضمان تمتد لمدة عام من تاريخ إصدارها.

وأضاف التوجيه أنه إذا تعرضت البطاقة للتلف خلال فترة العام، يجري إصدار بطاقة جديدة على نفقة الشركة المختصة بإصدار البطاقات، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين

يمكن استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين إذا ضاعت أو لم تجدها أو في حالة تلفها بطريقة سهلة وبمبلغ 40 جنيه لمدة سنة لاصحاب البطاقات التموينية، إذا اتبعت التالي: