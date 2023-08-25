رابط استمارة القبول المركزي 2023 رابط تقديم الجامعات العراقية dirasat-gate.org

رابط استمارة القبول المركزي 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة الإطلاع على الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم الالكتروني للجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، والمسؤول عن توزيع الطلاب على الجامعات والكليات في شتى التخصصات ، وذلك من خلال الدخول على الموقع وتسجيل استمارة القبول المركزي وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

رابط استمارة القبول المركزي 2023

حيث يعد رابط استمارة القبول المركزي من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة، كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يختار التخصص المفضل له واختيار الجامعة أو الكلية المناسبة له وذلك من خلال موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أعلن خلال الأيام الأخيرة عن فتح باب التقديم في القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 بداية من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2023 ، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب حسب رغباتهم والدرجات الخاصة بهم في الاختبارات.

رابط تقديم الجامعات العراقية dirasat-gate.org