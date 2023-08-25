رابط استمارة القبول المركزي 2023 رابط تقديم الجامعات العراقية dirasat-gate.org
رابط استمارة القبول المركزي 2023
رابط استمارة القبول المركزي 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة الإطلاع على الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم الالكتروني للجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024، والمسؤول عن توزيع الطلاب على الجامعات والكليات في شتى التخصصات ، وذلك من خلال الدخول على الموقع وتسجيل استمارة القبول المركزي وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….
رابط استمارة القبول المركزي 2023
حيث يعد رابط استمارة القبول المركزي من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة، كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يختار التخصص المفضل له واختيار الجامعة أو الكلية المناسبة له وذلك من خلال موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أعلن خلال الأيام الأخيرة عن فتح باب التقديم في القبول المركزي للعام الدراسي 2023-2024 بداية من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2023 ، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب حسب رغباتهم والدرجات الخاصة بهم في الاختبارات.
رابط تقديم الجامعات العراقية dirasat-gate.org
- في البداية يجب الدخول على موقع الدراسات والتخطيط والمتابعة .
- ادخل رقم التسجيل الخاص بك.
- برجاء ادخال كود التفعيل.
- ادخل كود التحقق.
- ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.
- يجب على الطالب قراءة دليل الطالب جيداً والذي يشمل الكليات والجامعات المتاحة للطالب في جميع التخصصات.
- قراءة الشروط بعناية وتحديد الرغبات .
- يجب أن يقوم الطالب بملأ 50 رغبة على الأقل، ولا يقل عدد المعاهد عن 10 .
- يجب أن يملأ فرع التخصصات بما لا يقل عن 10 رغبات أيضاً.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ثم يقوم الطالب بالضغط على أيقونة “حفظ”.
- يجب على الطالب طباعة الاستمارة وحفظها لحين الحاجة إليها وقت تسليم الملف.