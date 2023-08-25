بعد صفقة نيمار.. بيع نادي الهلال السعودي لفنانة شهيرة حقيقة أم شائعة!

في إطار عقد نادي الهلال السعودي للعديد من الصفقات المختلفة مع ألمع اللعيبة على مستوى العالم، بدأت الشائعات تتزايد من جديد حول بيع نادي الهلال في المزاد العلني، حيث إن هذه الشائعة عملت على أثارت الجدل بين العديد من عشاق النادي داخل وخارج المملكة، لتبدأ التساؤلات تتزايد عن حقيقة هذا الأمر ومعرفة ما إذا كان حقيق أم مجرد شائعة مغرضة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

حقيقة بيع نادي الهلال السعودي

قبل أكثر من عام ماضي، كانت هناك نية لبيع نادي الهلال، ووقتها تقدم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين بأفضل العروض المغرية للحصول على النادي، وعلى رأسها الفنانة ليلى السلمان، التي أثارت الجدل حول هذا الموضوع وقتها، إلا أن النادي أصدر بيان رسمي بعد البيع وهو مازال خاضع لشركة الهلال الاستثمارية، لكن بعد أن استقبل العديد من اللعيبة في صفقات كروية جديدة بمليارات الريالات، زادت الشائعات مرة أخرى حول حقيقة هذا الأمر، وإلى الآن فكل ما يتم تداوله هو مجرد شائعات مغرضة عارية من الصحة، وفي حالة صدور بيان رسمي يُفيد بالبيع سيقوم النادي بالإعلان عنها.

بطولات نادي الهلال السعودي

يذكر أن نادي الهلال، من أعرق الأندية داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنه يتمتع بشعبية كبيرة للغاية، فضلاً عن تحقيقه للعديد من البطولات المحلية والعالمية، ومازال منافسًا قويًا حتى وقتًا هذا، إضافة إلى أنه قام مؤخرًا بعقد صفقات كبيرة لجذب المزيد من اللعيبة المشهورين حول العالم.