حقيقة زيادة سلم رواتب المتقاعدين لبعض الفئات في المملكة؟!! الهيئة العامة توضح التفاصيل وتُعلن من هم الفئات

تفصلنا أيام قليلة على صرف راتب التقاعد، لذا نجد العديد من المواطنين يتساءلون كم راتب التقاعد؟ ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت بالإعلان عن موعد صرف هذا الراتب، كما أن هناك أشخاص كثيرة ترغب في التعرف ما إن كان هناك زيادة براتب التقاعد أم لا، وفيما يلي سوف نتعرف سويًا على هذا الموعد، وكل التفاصيل الأخرى، بشيء من التفصيل والاهتمام.

رواتب التقاعد

قامت مؤسسة التأمينات العامة بتوضيح الإجابة على استفسار المواطنين كم باقي على راتب التقاعد ، حيث إنها قالت إنه يتبقى فقط ما يقرب من حوالي ثلاثة أيام، إذ إن الصرف سوف يكون في اليوم الرابع والعشرون من أغسطس الجاري من هذا العام 2023م.

حقيقة زيادة سلم رواتب المتقاعدين

أوضحت مؤسسة التأمينات العامة بشأن حقيقة زيادة هذا السلم الخاص برواتب المتقاعدين، أن تلك الرواتب ثابتة، وليس هناك أية زيادة بها، وما يتم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات، شددت على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

حساب راتب التقاعد

من الممكن أن تقوموا بحساب راتب التقاعد بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية: يمكن أن تحسب المعاش الخاص بالتقاعد المدني، كالآتي: