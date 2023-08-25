يورجن كلوب يرد على تسريبات انتقال محمد صلاح إلي اتحاد جدة السعودي… هو ملتزم 100% مع ليفربول

انتقال محمد صلاح إلي اتحاد جدة السعودي، شائعات بالاونة الاخيرة حول انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلي النادي السعودي وسط ترقب وقلق من قبل جماهير الريدز علي الاسطورة الذي يعد واحد من اهم نجوم الفريق بالوقت الحالي في ظل خروج العديد من النجوم بالفترة الانتقالات الصيفية .

محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي

لذلك بدء النادي الانجليزي يحرص علي عدم انتقال الاسطورة محمد صلاح إلي صفوف نادي الاتحاد باي شكل من الاشكال برغم الظروف الصعبة التي بدء بها الريدز الدوري، والانتقادات التي حصل عليها كلوب عقب تبديل اللاعب محمد صلاح بأولي مباريات الدوري في ظل انه كان يقدم مستوي اقوي من اللاعبين التي كانت تشارك بالفريق إلا ان يورجن كلوب قام بإستبدالة .

محمد صلاح ملتزم 100% مع ليفربول

وإنهالت الكثير من العروض المغرية للاعب الدولي المصري محمد صلاح من اجل انتقالة إلي نادي الاتحاد السعودى حيث قام الفريق بإغراء صلاح بمبلغ وصل إلي 300 مليون يورو لإتمام الصفقة ولكن حتي الان ليفربول الانجليزي لم يسمح للاعب بمغادرة الفريق وقال كلوب انه ملتزم 100% بالعقد مع الفريق الانجليزي ليفربول .