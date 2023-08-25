“أحدث وجبة” حالًا سارع في تنزيل اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية .. من هنـــا بالعراق 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الخاصة بشهر أغسطس الجاري ، وتم ظهور جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وقد تقدم عدد كبير للحصول على الرعاية الاجتماعية يزيد عن نصف مليون مواطن عراقي وتم فحص جميع أوراق المتقدمين وقبول ما يزيد عن 200 ألف مواطن عراقي للحصول على الرعاية الاجتماعية.

رابط الحصول على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

تم ظهور اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التي أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن الاستعلام عنها مجانا من خلال الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول إلى موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك اختيار هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على “اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية “.

ثم يجب إدخال رقم الهوية والبيانات المطلوبة.

ثم ادخال رمز التحقق الخاص بك.

انتظر دقائق وسيتم ظهور جميع اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية كما يمكنك تحميل الكشوفات الخاصة بها بكل سهولة من خلال الموقع.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

توفر الحكومة العراقية رعاية اجتماعية للارامل والمطلقات وكبار السن وذوي الامراض المزمنة حيث تمنح الحكومة رعاية مالية وطبية لجميع المستحقين بشرط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يزيد عمره عن 60 عالم وكذلك ينبغى أن لا يمتلك المتقدم أي أملاك أو مشاريع خاصة.