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خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عربسات ونايل سات “من هنــا” 2023
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج المميزة التي تقوم بعرضها عن عالم الحيوان كما توجد طريقة خاصة من أجل ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة والمختلفة التي تقوم بعرضها.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يوجد تردد خاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر وهذا التردد يتمثل في الآتي
- تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 11411
- معامل تصحيح الخطأ ¾
- معامل الاستقطاب أفقي.
- معدل الترميز هو 30000
- القمر الصناعي هو النايل سات.
طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك
توجد طريقة خاصة من أجل ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة والمختلفة التي تقوم بعرضها وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي
- يجب أولًا أن نقوم بالضغط على زر القائمة أو الإعدادات التي يوجد في ريموت الكنترول وسوف يظهر بعدها القائمة الرئيسية الخاصة بالرسيفر.
- نختار منها بعد ذلك كلمة تركيب ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة التردد.
- سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ التي تخص قناة ناشيونال جيوغرافيك في المكان المخصص لهم.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات التي تخص القناة نقوم بالضغط على كلمة بحث ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة موافق ويجب الانتظار بعدها قليلا حتى يتم الانتهاء من تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة التي تقوم بعرضها.