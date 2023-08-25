خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عربسات ونايل سات “من هنــا” 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو عبارة عن تردد يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر ومشاهدة البرامج المميزة التي تقوم بعرضها عن عالم الحيوان كما توجد طريقة خاصة من أجل ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة والمختلفة التي تقوم بعرضها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يوجد تردد خاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وتنزيلها على الرسيفر وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 11411

معامل تصحيح الخطأ ¾

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو 30000

القمر الصناعي هو النايل سات.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

توجد طريقة خاصة من أجل ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر ومشاهدة البرامج الممتعة والمختلفة التي تقوم بعرضها وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي