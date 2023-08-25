“هنـــا” خطوات تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf “الوجبة الجديدة 2023”

يبحث جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية مؤخراً عن كيفية تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 وقد تم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلكترونيا من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، وقد أعلنت الحكومة العراقية عن توفير الدعم الكامل للأسر تحت خط الفقر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، كما أكد مصدر مسؤول داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم العمل بشكل دقيق وبحث جميع أسماء المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة وإعطاء لكل مواطن الرعاية الاجتماعية المستحقة.

كيفية تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية إلكترونيا بشكل مجاني من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية :

يجب الدخول على موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم ستجد اختيار الخدمات الإلكترونية “الرعاية الاجتماعية”. بعد ذلك يجب اختيار “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يجب كتابة كود التحقق ورقم الهوية بشكل دقيق. ثم الضغط على تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. بعد ذلك سيتم تحميل كافة كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

بعد تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يجب معرفة جميع الشروط المطلوبة التي أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 ومن أهمها :