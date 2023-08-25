زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 …. وهذه هي الفئات المستحقة للزيادة

زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023، ينتظر أصحاب المعاشات في شتى محافظات الجمهورية تطبيق الزيادة التي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر لسنة 2019 برقم 148، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة خبر زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف معاش شهر سبتمبر 2023 بداية من الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، على أن يستمر الصرف في مكاتب البريد والتأمينات الإجتماعية حتى يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وقد أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية عن صرف معاشات شهر سبتمبر طبقاً لشرائح معينة وعلى مدار أيام محددة.

جدول صرف معاش شهر سبتمبر 2023

الشريحة الأولى : هم أصحاب المعاشات بداية من 1000 جنيه وذلك بداية من يوم 1 سبتمبر و2 من نفس الشهر.

الشريحة الثانية: أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه وذلك في يوم 3 سبتمبر حتى 5 من نفس الشهر.

الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات الأكثر من 3000 جنيه ويتم صرف مستحقاتهم في يوم 6 و 7 سبتمبر 2023.

أماكن صرف معاش شهر سبتمبر 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن صرف معاش سبتمبر 2023 سوف يكون من خلال بنك فروع بنك ناصر، ومن خلال ماكينات الـ ATM ومنافذ البريد المصري والمحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، وأمان.

من هي الفئات المستحقة لصرف المعاش