زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023 …. وهذه هي الفئات المستحقة للزيادة
زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023
زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023، ينتظر أصحاب المعاشات في شتى محافظات الجمهورية تطبيق الزيادة التي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر لسنة 2019 برقم 148، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة خبر زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….
موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023
ومن المقرر أن يتم صرف معاش شهر سبتمبر 2023 بداية من الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، على أن يستمر الصرف في مكاتب البريد والتأمينات الإجتماعية حتى يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وقد أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية عن صرف معاشات شهر سبتمبر طبقاً لشرائح معينة وعلى مدار أيام محددة.
جدول صرف معاش شهر سبتمبر 2023
- الشريحة الأولى : هم أصحاب المعاشات بداية من 1000 جنيه وذلك بداية من يوم 1 سبتمبر و2 من نفس الشهر.
- الشريحة الثانية: أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه وذلك في يوم 3 سبتمبر حتى 5 من نفس الشهر.
- الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات الأكثر من 3000 جنيه ويتم صرف مستحقاتهم في يوم 6 و 7 سبتمبر 2023.
أماكن صرف معاش شهر سبتمبر 2023
حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن صرف معاش سبتمبر 2023 سوف يكون من خلال بنك فروع بنك ناصر، ومن خلال ماكينات الـ ATM ومنافذ البريد المصري والمحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، وأمان.
من هي الفئات المستحقة لصرف المعاش
- الأرمل والأرملة إن لم يتزوج أو تتزوج بعد الوفاة.
- الإبنة التي يتوفى والدها ولم تتزوج.
- الابن الذي يتوفى والده حتى يبلغ عمره 21 عام أو 26 عام إذا كان طالب أو لديه عجز يمنعه عن العمل.