لينك وجبة الرعاية الاجتماعية الجديدة PDf.. ملف المشمولين في الوجبة الجديدة من الرعاية الإجتماعية بالعراق

لينك وجبة الرعاية الاجتماعية الجديدة PDf، أثارت الرعاية الاجتماعية جدلاً كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن موعد صرفها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أن هذه المساعدة يتم توجيها إلى العديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود والمتوسط في مختلف محافظات العراق، ليتم في الوقت الحالي الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين، والإعلان عن المقبولين لهذا المنحة، وفي الفقرة التالية نوضح لكم لينك وجبة الرعاية الاجتماعية.

وجبة الرعاية الاجتماعية الجديدة PDf

أصبح من السهل القيام بتحميل كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية بداخل جميع محافظات العراق، حيث إنه سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن كل مواطن مقبول في هذه المنحة يمكنه الاستعلام عن أسمه ومعرفة قيمة الدعم الذي سيقوم بصرفه، مع العلم أن الوزارة حريصة على إعلان الكوفات في أقرب وقت من أجل أن يتعرف عليها جميع المستفيدين في هذه المنحة.

خدمات الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك بعض الخدمات التي يمكن الاستفادة منها عند التسجيل في الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-