لو عندك عداد غاز متقولش معرفش”.. شركة بتروتريد تحذر المواطنين بشحن عداد الغاز كل ثلاثة اشهر لعدم انتقطاع الغاز

توجهت شركات الغاز بتنبيهات مهمة إلى جميع العملاء الذين يستخدمون عدادات الغاز مسبقة الدفع، خاصةً خلال عمليات الشحن، وقد تضمنت التوجيهات ضرورة شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة حساب تلك الفترة من تاريخ أخر عملية شحن، يؤكد هذا التدبير أهمية الإلتزام بشحن العداد بإنتظام، حيث يمكن أن يؤدي عدم الإمتثال إلى انقطاع الخدمة.

بتروتريد تدخل عصر الخدمات الإلكترونية

أعلنت شركة بتروتريد في وقت سابق عن خطتها الطموحة لتطبيق التحول الرقمي في مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن بين هذه الجهود، أكدت الشركة على نهاية عصر الفواتير الورقية، وتُعد شركة بتروتريد المورد الرئيسي للغاز الطبيعي للمستهلكين على مستوى الجمهورية، حيث تتعاون مع ثلاث شركات رائدة على الصعيدين المحلي والدولي، ومن المقرر تفعيل هذه الخدمة بالتدريج لجميع الشركات في القطاع خلال الفترة القادمة.

في إطار استجابتها لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قامت شركة إيجاس بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي، وقد تمثلت هذه الجهود في تطبيق منظومة العدادات مسبوقة الدفع خلال العامين الماضيين، وفي هذا السياق قامت الشركة بالتعاقد مع شركة المعصرة جاز مترو لتوريد العدادات والسوفت وير الخاصة بالمنظومة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الشحن وتوفير خدمة أفضل للعملاء مستهلكي الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وتسعى الشركة إلى تبني أحدث التقنيات والحلول الإلكترونية للمضي قدمًا في استراتيجيتها للتحول الرقمي، وذلك بشمل منظومتي التحصيل (العداد الميكانيكي – العداد المسبق الدفع) على مستوى كافة الشركات العاملة في القطاع.”

خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي