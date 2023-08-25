4000 جنيه شهريا وهتزيد.. فرص عمل لن تتكرر مرة أخري من وزارة العمل “قدم دلوقتي”

يتلهف الكثيرون من الشباب لاكتشاف وظائف وزارة العمل، تضمن لهم دخلاً ثابتاً، ووظائف تتناسب تماماً مع مؤهلاتهم. وتأتي هذه التطلعات بشكل خاص من خريجي الجامعات الذين يتطلعون إلى انضمامهم إلى سوق العمل المحوري. تعني هذه الجهود الباحثة عن الفرص المثلى استمرارية تطور الحياة المهنية وتحقيق التحقق من طموحاتهم المهنية، تماشياً مع روح التجديد، أعلنت وزارة العمل عن إمكانيات وافرة للشباب وذوي الإرادة القوية، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.

وظائف وزارة العمل 2023

تلك الفرص الوظيفية تأتي بتنوعها لتلبي احتياجات جميع التخصصات ومستويات المؤهلات التي يتمتع بها الشباب. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تُقدم هذه الفرص رواتب مغرية تعكس الجهد والتفاني، تخفق الفرص المذهلة التي قامت وزارة العمل بطرحها في أضواء مختلفة. فمن خلال التعاون المميز مع شركات متعددة في القطاع الخاص، تمكن الشباب من الدخول إلى عالم العمل بتكريم مادي يبدأ من 4 ألف جنيه، وظائف وزارة العمل تجمع هذه الفرص بين مجموعة متنوعة من التخصصات التي تنم عن تنوع الاحتياجات، وتعكس تكامل الجهود في سبيل تحقيق النجاح المشترك.

4000 جنيه شهريا

تنوعت الفرص المثيرة التي فتحتها وزارة العمل أمام الشباب، لتشمل مجموعة غنية من التخصصات والمسارات المهنية. برزت بشكل خاص 40 فرصة عمل مبهجة للشابات، تم تقديمها من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في محافظة الغربية، وتُقدم هذه وظائف وزارة العمل تحديدًا لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وتركز على منصب “منسقة ميدانية”، وذلك في فروع مدينة طنطا والمحلة الكبرى، ولكن تبعًا للشروط التالية:

يُشترط أن يتراوح عمر المتقدمين لشغل وظائف وزارة العمل بين 18 و35 سنة.

تنطلق الرواتب من 4000 جنيه، فتفوق التوقعات بلا شك.

تشمل المزايا تأمينًا صحيًا واجتماعيًا، وحتى وثيقة تأمين تضفي الأمان.

طريقة التقديم على الوظائف

لمن يتطلعون وظائف وزارة العمل، بإمكانهم التقديم عبر زيارة فروع المؤسسة:

– يمكنكم زيارة الفرع الأول في مدينة طنطا، حيث يقع عنوانه بمحطة المعرض ناصية شارع الرفاعي فوق معرض البزار للسيارات. وذلك يومي الإثنين والخميس في 4 و9 سبتمبر المقبل، بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

– أما الفرع الثاني بمدينة المحلة، فهو يقع في شارع خضر متفرع من شارع سعد زغلول، بجوار ميدان بسيسة أعلى ماركت كازيون.

– وسيكون استقبال المتقدمين يومي الثلاثاء والأربعاء في 5 و6 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا.