هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان” حل مشكلة عداد المياه مشبر او مخرف بدلا من تغيير العداد

مشكلة عداد المياه المشوب بالمشبر هي مشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص في منازلهم، يتسبب التراكم الزائد للرطوبة وبخار الماء داخل العداد في تأثير سلبي على قراءة العداد ودقته، هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل تسجيل قيم استهلاك المياه بشكل غير صحيح، مما يمكن أن يتسبب في زيادة الفواتير وعدم الدقة تحديد كمية المياه التي تم استهلاكها بشكل دقيق، في هذا السياق، يعتبر التعرف على هذه المشكلة والبحث عن حلولها أمرًا ضروريًا لضمان تشغيل عداد المياه بكفاءة ودقة.

حل مشكلة عداد المياه مشبر

في بعض الحالات، يمكن أن يتراكم بخار الماء داخل عداد المياه بسبب الرطوبة العالية، مما يجعل القراءة غير واضحة، يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع قطعة قماش نظيفة فوق سطح الماء ومن ثم تسخينها برفق بواسطة مصدر حراري مثل مجفف الشعر حتى تزيد درجة حرارتها عن درجة حرارة الغرفة، بعد ذلك انتظر لبضع دقائق حتى يتبخر بخار الماء ويصبح العداد واضحًا مرة أخرى ويمكنك بعد ذلك قراءة القيمة بوضوح.

إذا كان العداد ملطخًا بالأوساخ من الداخل، يمكنك إزالة العداد وتنظيفه، قم بإغلاق صمام المياه الرئيسي أولاً لتجنب تسرب المياه، ثم افتح العداد واستخدم فرشاة صغيرة لتنظيف الأوساخ برفق، بعد تنظيفه بشكل جيد، أعد تركيب العداد بعناية وتأكد من إغلاقه بإحكام.

تختلف أشكال عدادات المياه، وبعضها يحتوي على أرقام معينة ومؤشرات بلون مختلف، لقراءة العداد بشكل صحيح، انظر إلى الأرقام السوداء وقراءتها من اليسار إلى اليمين، كل رقم يمثل قيمة معينة، مثل الآلاف والمئات والعشرات والوحدات، بالنسبة للأرقام الحمراء فهي تمثل الأرقام العشرية بعد الفاصلة، اقرأ الأرقام السوداء أولاً ومن ثم الأرقام الحمراء للحصول على القيمة الصحيحة لإستهلاك المياه.

استبدال العداد

إذا لم يتم تثبيت العداد بشكل صحيح فسيتراكم بخار الماء تحت غطاء عداد المياه، وهذا هو السبب وراء هذه المشكلة، ويمكن حل هذه المشكلة بسهولة بشكل مستقل دون مساعدة من المتخصصين، ولكن جميعها تقريبًا تعطي تأثيرًا قصير الأجل، ويمكن أن يؤدي الإستخدام المتكرر لمثل هذه النصائح إلى عطل العداد لذلك يجب أن تتصل بشركة الخدمة لعدادات المياه ثم تقديم طلب لإستبدال العداد، بعد تقديم الطلب ستقوم الشركة بإرسال موظف لفحص العداد وإصدار الوثائق الضرورية للتبديل، عند ذلك سيتم نقل العداد إلى مركز الخدمة لإصلاحه أو استبداله، وسيتم إعادة تثبيت العداد في منزلك وإصدار شهادة تحقق من حالته.