now رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 شهر سبتمبر بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov.eg وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، نقدم لكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بعدما قرر مجلس الوزراء ضم فئات جديدة للاستفادة من المعاشن حيث يعد معاش تكافل وكرامة أحد أشكال الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة المصرية لمواطنيها من المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الصرف، وشروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

يمكنك الدخول إلى رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يمكنك الاستعلام ما إذا كنت من المستفيدين أم لا وموعد الصرف أيضا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

حدد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

قم بادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة “الاستعلام”.

سيظهر لك كافة التفاصيل التي تريد معرفتها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بداية من يوم السبت الموافق 15 من الشهر القادم، حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بداية من يوم 15 من كل شهر.

طريقة تقديم شكوى من معاش تكافل وكرامة 2023

هناك عدة طرق تمكن المواطنين من تقديم شكوى من معاش تكافل وكرامة 2023 الكترونيا وهم في منازلهم، من خلال احد تلك الوسائل:

الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680.

من خلال زيارة الموقع الموضح اعلاه وادخال الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة تقديم شكوى.

على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

قيمة معاشات تكافل وكرامة بالزيادة 2023

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر إبريل الماضي لتصبح كما يلي:

1- تمت زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا.

2- تمت زيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه.

3- تمت زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

4- تمت زيادة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.