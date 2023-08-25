تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وقائمة الكليات المتاحة ومؤشرات القبول بها
تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة الذي أصبح من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب نقص درجاتهم عن تنسيق المرحلة الأولى والثانية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة بعد الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.
تنسيق المرحلة الثالثة 2023
حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد الإنتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وأعلنت أنها سوف تعلن عن الحدود الدنيا لهذه المرحلة والأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي بالمرحلة الثالثة من التنسيق، ومن خلال هذا المقال سوف يستعرض معكم موقع البديل قوائم الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية ومؤشرات القبول بها….
قوائم الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2023
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بجامعة العريش: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية بجامعة مطروح: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة مطروح: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية بجامعة دمنهور بالنوبارية: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة المنصورة بمنية النصر: 209 درجة بنسبة 50.97%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة بور سعيد: 229 درجة بنسبة 55.85%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة أسوان: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات: 209 درجة بنسبة 50.97%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة بنها: 234 درجة بنسبة 57.07%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية بجامعة بنها: 216 درجة بنسبة 52.68%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنين بجامعة الزقازيق: 230 درجة بنسبة 56.09%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بجامعة الزقازيق: 224 درجة بنسبة 54.63%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية فنية بجامعة الفيوم: 223 درجة بنسبة 54.39%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنين بجامعة أسوان: 215 درجة بنسبة 52.43%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية بجامعة طنطا: 238 درجة بنسبة 58.04%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنين بجامعة طنطا: 232 درجة بنسبة 56.58%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بجامعة طنطا: 221 درجة بنسبة 53.90.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية شعبة تربية فنية بجامعة السويس: 231 درجة بنسبة 56.34%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنين بجامعة مطروح: 227 درجة بنسبة 55.36%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية شعبة مسرح تربوى بجامعة المنصورة: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بجامعة السويس: 231 درجة بنسبة 56.34%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنات بجامعة الوادي الجديد: 205 درجة بنسبة 50%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية رياضية بنين بجامعة الوادي الجديد: 208 درجة بنسبة 50.73%.
- مؤشرات تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية بجامعة سوهاج: 205 درجة بنسبة 50%.