“الكترونيا ” استمارة التقديم على طلب تعيين عقد في وزارة التربية والتعليم العراقية 2023 “بصفة محاضر”

استمارة التقديم على طلب تعيين عقد في وزارة التربية والتعليم العراقية 2023 “بصفة محاضر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فرص توظيف محاضرين في مختلف المحافظات العراقية. تهدف الوزارة إلى قبول ما يصل إلى 50 ألف محاضر للعمل في وزارة التعليم العراقية ببعض المحافظات،و تم الإعلان رسميًا عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الوظائف المعقودة في الوزارة في الساعات الأخيرة،و وتتوفر فرص التوظيف كمعلم أو مدرس في العديد من المحافظات العراقية. يتم توضيح كيفية التقديم وفقًا للضوابط والشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة. هذه هي نبذة عن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية

تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023