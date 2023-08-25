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“الكترونيا ” استمارة التقديم على طلب تعيين عقد في وزارة التربية والتعليم العراقية 2023 “بصفة محاضر”
الكترونيا " استمارة التقديم على طلب تعيين عقد في وزارة التربية والتعليم العراقية 2023 "بصفة مُحاضر
استمارة التقديم على طلب تعيين عقد في وزارة التربية والتعليم العراقية 2023 “بصفة محاضر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فرص توظيف محاضرين في مختلف المحافظات العراقية. تهدف الوزارة إلى قبول ما يصل إلى 50 ألف محاضر للعمل في وزارة التعليم العراقية ببعض المحافظات،و تم الإعلان رسميًا عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الوظائف المعقودة في الوزارة في الساعات الأخيرة،و وتتوفر فرص التوظيف كمعلم أو مدرس في العديد من المحافظات العراقية. يتم توضيح كيفية التقديم وفقًا للضوابط والشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة. هذه هي نبذة عن ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية
تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023
تم تفعيل رابط التقديم على العقود المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية. يتطلب عملية التسجيل اتباع الخطوات التالية:
1. قم بفتح رابط الاستمارة الرسمية التي تم تفعيلها من قبل وزارة التعليم العراقية.
2. اختر قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.
3. حدد دخول استمارة التقديم على العقود.
4. قم بقراءة التعليمات الخاصة بالعقود مرة أخرى واضغط على زر “تقديم”.
5. حدد المحافظة التي ترغب في التقديم عليها.
6. قم بملء الاستمارة بالبيانات الهامة المطلوبة من قبل الوزارة.
7. بعد ذلك، أرسل الطلب.
8. سيظهر لك رقم طلب التسجيل في النهاية، ويمكنك الضغط على زر “طباعة الطلب”.
شروط التقديم لوظائف التربية والتعليم العراقية.
تحتاج إلى اتباع التعليمات والإجراءات التالية لتسجيلك في عقود وزارة التربية والتعليم العراقية:
. قم بكتابة جميع الأرقام في الاستمارة باللغة الإنجليزية.
. أدخل التاريخ بتنسيق يوم-شهر-سنة.
. تأكد من عدم ترك أي حقول فارغة.
. تقدم بمعلومات صحيحة عند ملء الاستمارة.
. بعد ملء الاستمارة وتقديمها، يجب أن تقوم بطباعة رقم التسلسل الخاص بك والاحتفاظ به.
. يمكنك التحقق من قبولك في العقود من خلال رقم التسلسل الخاص بك.