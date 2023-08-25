رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023-2024 تونس… بالخطوات inscription.education.tn

رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023-2024، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن فتح باب التسجيل في الصف الأول الأبتدائي لجميع التلاميذ، وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح أمام الجميع الكترونياً دون الحاجة إلى الخروج من المنزل،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023.

التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023-2024 تونس

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم التونسية أن عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023-2024 أصبحت متاحة أمام الجميع من خلال الموقع الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل خاصة بعد أخبار انتشار متحور كورنا الجديد EG5 ، وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها على الإنترنت أن التسجيل سوف يظل متاح أمام الجميع حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ الابتدائي 2023-2024 تونس