اسماء المقبولين في الكلية الحربية 2023 .. وزارة الدفاع تعلن كشوفات الطلاب الناجحين في الكلية الحربية

يهتم الكثير من طلاب الثانوية العامة بالتعرف على نتيجة القبول في الكلية الحربية فقد تم القيام بكافة الاختبارات الخاصة بتقديم الكليات الحربية وما يتبقي سواء الاعلان عن اسماء المقبولين بشكل الكتروني عن طريق الرابط الرسمي لموقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المقبولين في الكلية الحربية 2023.

اسماء المقبولين في الكلية الحربية 2023

صرحت الوزارة انه يجب على كل الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الكلية الحربية الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع لكي يتم التعرف على النتائج كما انه سيتم كذلك إعلان اسماء المقبولين من خلال الرسائل النصية الاي ترسل على رقم الهاتف فقد اعلن منذ سابق ان الكلية تقبل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 65%، ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول في الكلية الحربية 2023

اعلنت وزارة الدفاع انه يمكننا ان نستعلم عن نتيجة القبول في الكلية الحربية والذي يتم من خلال ان يتم القيام بالاتي وينم من خلال الاتي.