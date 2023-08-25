Link الاستعلام عن نتائج المتميزين 2023 | وزارة التعليم العراقية

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن Link الاستعلام عن نتائج المتميزين 2023، بعدما أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الإنتاهء من نتائج الامتحانات الخاصة بقبول المتفوقين من البنين والبنات في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يمكنه الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات الاستعلام ….

Link الاستعلام عن نتائج المتميزين 2023

حيث أكدت وزارة التربية العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب ورفع نتائج المتميزين 2023 على الموقع الرسمي للوزارة، حتى تكون متاحة أمام الجميع في شتى المحافظات العراقية، ويترقب الطلاب الإطلاع على النتيجة في حالة من القلق الشديد ، خاصة بعد أن أعلنت الوزارة أيضاً عن فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين لكافة الطلاب مع وضع عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الطالب الذي يرغب في الالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024، والتي جاءت كالتالي…

شروط التقديم في مدارس المتميزين 2023-2024