رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023/2024 للالتحاق بالجامعات عبر admhec.gov.jo

يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بالجامعات الأردنية ويتم الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023/2024.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023/2024

تم بداية التسجيل في يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، ستستمر فترة التقديم حتى 7 سبتمبر 2023 كما انه لابد من الحصول على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) وان يتم سداد الرسوم المطلوبة عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية.

الشروط للتقديم في القبول الموحد

كما انه يجب أن تستوفي بعض الشروط العامة والتي من بينها.

يجب أن تكون مؤهلاً للالتحاق بالتعليم العالي.

تكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تكون مستوفياً لجميع المتطلبات الأخرى.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب القبول الموحد

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

تقديم صور شخصية حديثة.

حيث انه يقدم إيصال دفع رسوم التقديم.

تأكد من قراءة المتطلبات المحددة لكل جامعة.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2023- 2024

تم بدء تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني الدخول على الموقع ويتم من خلال القيام بهذه خطوات الدخول على الموقع الإلكتروني ومنها.