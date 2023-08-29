تم فتح باب التحويل.. رابط تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية 2023

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024 من أجل التحويل ما بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو المختلفة وفقًا للشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة والتي قد تختلف ما بين المدارس على حسب النظام الداخلي.

رابط تحويل الطلاب بين المدارس والإدارات التعليمية

أتاحت وزارة التربية والتربية رابط التحويل ما بين المدارس والذي يمكن عن طريقه تقديم طلب التحويل بالإضافة إلى الاستعلام عن النتائج وذلك عن طريق النقر هنا.

وفقًا للبيان الصادر من قبل الوزارة فإن هذا الرابط فعال من أجل النقل والتحويل بين المحافظات بالمراحل التعليمية الرسمية والرسمية اللغات والمتميزة بدءًا من رياض الأطفال حتى التعليم الثاني والفني.

إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية ما بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة لمدة أسبوع وذلك في ضوء حرص الوزارة على التيسير على أولياء الأمور، ويفتح باب التحويل بدءًا من يوم الأحد الموافق 27/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

وذلك بعد إعلان الوزارة عن غلق باب التحويلات منذ الثلاثاء الموافق 14 أغسطس، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس بعد مرور أسبوع من تقديم الطلب.

خطوات التحويل من مدرسة لأخرى في محافظة القاهرة