لطلاب علمي وأدبي.. هذا هو تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة 2023

ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2023 للشعب المختلفة، ومن المنتظر فتح باب التقديم للكليات والمعاهد المتبقية بعد ظهور نتائج اختبارات الدور الثاني والتي تبدأ من 50% لكافة الشعب.

تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة

هناك العديد من المعاهد التي يحق لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة التقدم من أجل الالتحاق بها ومن بينها:

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

المعاهد التابعة لقطاع المعاهد التجارية:-

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بأخميم – سوهاج.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

المعاهد العليا لطلاب المرحلة الثالثة 2023

الفني التجاري بطنطا 237

معهد عالي خدمه اجتماعيه إسكندريه بمصروفات 237

العالي خدمه اجتماعيه بنها 236

العالي للغات 6 أكتوبر 236

الفني التجاري بشبرا 236

الفني التجاري بقنا 236

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 236

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236

العالي للغات بمصر جديدة 235

الفني التجاري بالمطرية 234

الفني التجاري بالمنصورة 234

الفني التجاري بدمياط 234

الفني التجاري بسوهاج 234

الفني التجاري بقويسنا 234

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233

كليات المرحلة الثالثة أدبي بحد أدنى 50%

هناك العديد من الكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة ومن بينها: