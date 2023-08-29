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لطلاب علمي وأدبي.. هذا هو تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة 2023
ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2023 للشعب المختلفة، ومن المنتظر فتح باب التقديم للكليات والمعاهد المتبقية بعد ظهور نتائج اختبارات الدور الثاني والتي تبدأ من 50% لكافة الشعب.
تنسيق المعاهد العليا في المرحلة الثالثة
هناك العديد من المعاهد التي يحق لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة التقدم من أجل الالتحاق بها ومن بينها:
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.
- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.
- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.
المعاهد التابعة لقطاع المعاهد التجارية:-
- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.
- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بأخميم – سوهاج.
- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.
المعاهد العليا لطلاب المرحلة الثالثة 2023
- الفني التجاري بطنطا 237
- معهد عالي خدمه اجتماعيه إسكندريه بمصروفات 237
- العالي خدمه اجتماعيه بنها 236
- العالي للغات 6 أكتوبر 236
- الفني التجاري بشبرا 236
- الفني التجاري بقنا 236
- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 236
- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236
- العالي للغات بمصر جديدة 235
- الفني التجاري بالمطرية 234
- الفني التجاري بالمنصورة 234
- الفني التجاري بدمياط 234
- الفني التجاري بسوهاج 234
- الفني التجاري بقويسنا 234
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234
- العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233
كليات المرحلة الثالثة أدبي بحد أدنى 50%
هناك العديد من الكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة ومن بينها:
- كلية تربية فنية جامعة حلوان.
- تربية نوعية فنية الإسكندرية.
- تربية نوعية دمنهور.
- تربية نوعية فنية بنها.
- تربية رياضية بنين طنطا.