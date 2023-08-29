اعرف الحقيقة.. الحكومة تكشف حقيقة منح 1000 جنيه لبعض حاملي بطاقات الرقم القومي

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة العديد من الأخبار حول رابط تقديم منح 1000 جنيه لبعض حاملي بطاقات الرقم القومي، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالإعلان حول حقيقة هذا الأمر.

الحكومة توضح حقيقة منح 1000 جنيه لبعض حاملي بطاقات الرقم القومي

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد من أجل التأكد حول حقيقة هذه الأنباء بصرف مكافآت تصل قيمتها إلى ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم والقومي، ووقد نفت هيئة البريد كل هذه الأخبار مؤكدة أن كل ما يتم نشره من معلومات حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لهيئة البريد بها وأن الروابط التي تنشر ما هي إلا روابط مزيفة.

صرف 1000 جنيه من هيئة البريد

شدد هيئة البريد إلى أن الأخبار والمعلومات حول الإعانات وأنشطة الهيئة يتم نشرها بصورة رسمية من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكن للمواطنين التأكد من خلال الخط الساخن للهيئة عبر رقم 16789، وحذرت المواطنين من الانسياق وراء هذه الأخبار، التي تستهدف في الأساس استغلال بياناتهم الشخصية، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الروابط.

الإبلاغ عن مروجي الشائعات

ناشدت الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء المصري مرتادي التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات التي لا تستند للحقائق.

ويتم الإبلاغ عن مروجي الشائعات من خلال أرقام واتس آب الخاصة بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).