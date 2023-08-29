ضبط تردد قناة طيور الجنة 2023 Toyor Aljannah لمتابعة أحدث أغاني وأناشيد الأطفال المميزة

تعد قناة طيور الجنة واحدة من بين أشهر القنوات الكرتونية المحببة للأطفال في الوطن العربي، فهي تقدم محتوى متميز للغاية ما بين تعليم الأطفال التعاليم والسلوكيات وبعض المعلومات الدينية بصورة مبسطة من خلال الأناشيد المناسبة لعمر الأطفال، لذلك يزداد البحث حول تردد قناة طيور الجنة وكيفية استقبالها.

تردد قناة طيور الجنة 2023

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة بجودة عالية ومشاهدة كل ما يتم بثه طيلة اليوم من خلال ضبط تردد عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك كالآتي:

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات:

التردد 12685.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: عمودي.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على جهازك

يمكنك ضبط تردد القناة واستقبالها عبر جهازك وذلك من خلال العمل على إتباع مثل هذه الخطوات بالترتيب:

أنقر على قائمة الإعدادات الرئيسية عبر جهاز التليفزيون أو عن طريق استخدام الريموت.

اختر التركيب أو الإعدادات ومن ثم اختر ” التثبيت اليدوي” أو من خلال ” بحث يدوي عن القنوات” وانقر على مثل هذا الخيار.

سوف يطلب منك إدخال التردد الجديد للقناة من خلال استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية عبر الشاشة أو ريموت التحكم لإدخال الرقم.

بعد إدخال التردد بصورة صحيحة عليك إدخال كافة البيانات والمعلومات بدقة أنقر على خيار حفظ أو “save” وذلك للتأكد من حفظ الإعدادات الجديدة.

محتوى قناة طيور الجنة

هناك العديد من البرامج والأناشيد التي تقدم من خلال القناة ومن بينها: