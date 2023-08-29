رابط منصة مظلتي umbrella || قائمة PDF أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

الآن يمكنك استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي العراقية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبادرة الرعاية الاجتماعية هي واحدة من المبادرات الهامة التي تم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية لتقديم المساعدات للأسر التي تنطبق عليهم الشروط وذلك للحصول على مساعدات مالية بمقدار 100 دينار لكل مستفيد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة وذلك من خلال التوجه إلى منصة مظلتي وهي المنصة التي تم إطلاقها من قبل وزارة العمل للإعلان عن نتائج الرعاية الاجتماعية بصورة رسمية عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

البحث عن منصة مظلتي.

حدد الوجبة التي تود الاستعلام عنها وهي الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة.

انتظر تحميل الملف الموضح به النتائج وقم بفتح الملف ومن ثم يتم الاستعلام بالاسم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على الرعاية وهي كالآتي:

ينبغي أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية.

أن يتراوح العمر ما بين 18 وحتى 60 عام.

بالنسبة للسيدات يشترط أن يتراوح العمر بين 15 و 55 عام.

ألا يكون المتقدم مستفيد من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية الأخرى أو يمتلك أصول وأملاك ذات قيمة مالية مرتفعة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية أن التخصيصات المالية جاهزة وأنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة خلال أسبوع واحد على الأكثر.