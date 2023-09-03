“رسمياً” معدلات قبول جامعة مؤتة 2023 كل التخصصات في الاردن | | معلات القبول الموحد في الجامعات الهاشمية 2023-2024

معدلات القبول في مؤته، يبحث الكثير عن معدلات القبول في مؤته حيث تعتبر من الجامعات الأردنية، والتي تضم العديد من التخصصات التي تناسب اتجاه العديد من الطلاب، لذلك تضم أيضا الأجنحة المدنية والعسكرية، وتأسست في عام 1981 في المنطقة الجنوبية لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

معدلات القبول في مؤته 2023

بناء على عمليات البحث المتكررة من قبل العديد من المواطنين حول معدلات القبول في مؤته 2023، حدد مجلس التعليم العالي معدل القبول في جميع المجالات داخل الجامعة في العام الدراسي الحالي 2024/2023:

التجميل ومستحضرات التجميل 82.50%.

بنيان 86.07%.

هندسة مدنية 80.20%.

هندسة علوم الكمبيوتر 80.25%.

هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات 80.00%.

الهندسة الميكانيكية 80.00%.

مهندس كيميائي 80.00%.

هندسة كهربائية اتصالات 80.30%.

الهندسة الكهربائية القوى والتحكم 80.05%.

الهندسة الميكانيكية القوى الحرارية والحيوية 80.10%.

الهندسة المدنية المياه والبيئة 80.75%.

العلوم الطبية المخبرية 82.75%.

الفيزياء 71.90%.

كيمياء 74.15%.

الكيمياء الصناعية 75.70%.

علوم الحياة 73.80%.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي 77.90%.

أمن المعلومات والأدلة الرقمية 75.70%.

إنتاج الخضار 67.85%.

إنتاج حيواني 65.75%.

التغذية والصناعات الغذائية 81.05%.

الوقاية والسيطرة المتكاملة 66.30%.

ادارة اعمال 76.40%.

الادارة العامة 74.25%.

محاسبة 76.90%.

تسويق 75.00%.

شروط القبول في جامعة مؤتة الجناح العسكري

بعد التعرف على معدلات القبول في مؤته، كما تم الإعلان عن شروط القبول في الجناح العسكري لجامعة مؤتة 2023، والتي تم التخطيط لها على النحو التالي: