هنااااا.. معدلات القبول في اليرموك الأردن للعام الدراسي 2023 – 2024 جميع التخصصات

معدلات القبول في اليرموك، يبحث الجميع عن معدلات القبول في اليرموك حيث تعتبر جامعة اليرموك من أعرق الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد الإعلان عن نتائج امتحان التوجيه هذا العام في الأردن، يختار العديد من الطلاب مستواهم الأكاديمي وفقا لمستواهم الأكاديمي، حيث تقدم جامعة اليرموك الحكومية مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية والهندسية والأدبية التي تغطي جوانب متعددة من التعليم العالي.

معدلات القبول في اليرموك 2023-2024

معدلات القبول في اليرموك من الموضوعات الهامة حيث تضم جامعة اليرموك مجموعة من الكليات المتنوعة مثل الطب والهندسة والفنون، وهذه الكليات لها تخصصات متعددة وهذه التخصصات لها معدلات قبول خاصة بها، لذلك دعونا نتعرف عليها:

الصيدلة 94.05.

التمريض ذكور/ إناث 90.20.

هندسة العمارة 88.40.

الهندسة المدنية 84.55.

هندسة القوى الكهربائية 81.95.

هندسة الالكترونيات 83.05.

الهندسة الصناعية 87.33.

هندسة الاتصالات 83.00.

اللغة العربية وآدابها 89.80.

اللغة الإنجليزية وآدابها 90.40.

اللغة الإنجليزية التطبيقية 90.25.

اللغات الحديثة/ لغة فرنسية 81.50.

اللغات السامية والشرقية/ عبري 74.20.

اللغات السامية والشرقية/ تركي 77.45.

الترجمة 91.20.

الرياضيات 81.30.

الفيزياء 78.75.

الكيمياء 81.20.

الإحصاء 76.65.

الجيولوجيا التطبيقية 74.65.

التاريخ 81.85.

الجغرافيا 85.00.

كم معدل قبول الطب في اليرموك

يبحث الجميع عن معدلات القبول في اليرموك حيث في عام 2021 بدأت جامعة اليرموك في الأردن في تقديم مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، أبرزها: