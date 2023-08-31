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“اقترب الميعاد+ المشمولين بالرعاية يستعدون” أسماء الوجبة الخامسة من الرعايا الاجتماعية سبتمبر 2023 عبر منصة مظلتي الإلكترونية… استعلم الآن
أسماء الوجبة الخامسة من المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية بدولة العراق، هو أكثر ما يتم البحث عنه حاليًا وذلك من أجل التعرف على الفئات المستحقة للدعم والذي تصل قيمته إلى نحو 100 دينار عراقي شهريًا مقدمة من قبل وزارة العمل، وسوف نخبرك حول آلية الاستعلام من خلال منصة مظلتي عبر هذا المقال.
الاستعلام عن أسماء الوجبة الخامسة منصة مظلتي
أعلن برنامج الحماية الاجتماعية عن ظهور نتيجة الوجبة الخامسة ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن الأسماء من خلال منصة مظلتي عبر إتباع هذه الخطوات:
- سجل الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي.
- انقر على خيار الرعاية الاجتماعية.
- أدخل رمز التحقق المرئي.
- حدد الوجبة التي تريد البحث عنها ” الوجبة الخامسة”.
- أنقر على زر تنزيل الملف وبذلك تستطيع البحث عن اسم المستفيد من خلال كشوف الأسماء.
شروط القبول بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023
يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية الكثير من المميزات الهامة للمستفيدين منه لكن وفقًا للضوابط والشروط المعلنة من وزارة العمل وهي كالآتي:
- يشترط أن يكون المتقدم من أجل الاستفادة من الشمول عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية بصورة دائمة.
- ينبغي أن يتراوح العمر بالنسبة للرجال ما بين 18 إلى 60 عام، أما بالنسبة للسيدات التي لا يوجد معيل لها يجب أن يتراوح العمر بين 15 إلى 55 عام.
- عدم تخطي الأجر الشهري للأسرة حاجز الحد الأدنى للأجور.
- يقدم هذا الدعم للأسرة التي يصل عدد أفرادها 4 فيما فوق.
- ألا يكون لدى الأسرة أي نوع من أنواع التأمين سواء الصحي أو الاجتماعي، مع تقديم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية.