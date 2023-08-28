” الوجبة الجديدة pdf ” تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة، يعد تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة من أهم ما يشغل بال المواطنين خلال تلك الفترة، حيث تقوم الحكومة العراقية بتوفير دعم مالي للمواطنين محدودي الدخل والفقراء والعاطلين عن العمل حتى توفر لهم مستوى معيشة كريمة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد، ومن المقرر أن يتم صرف الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية خلال ايام من الآن لكل من انطبقت عليه الشروط، واليكم رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

واليكم خطوات تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة من خلال زيارة منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال البحث الميداني والتأكد من صحة البيانات المقدمة ضمانا ليصل الدعم إلى المستحقين فقط، واليكم خطوات الاطلاع على اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2023 الوجبة الجديدة، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الرسمية.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023.

اختر الوجبة التاسعة.

قم بادخال رقم البطاقة الذكية.

ادخل كافة البيانات الخاصة بك ليتم الاستعلام بنجاح.

ادخل الرمز المرئي الموجود امامك.

اضغط على كلمة استعلام.

اضغط على كلمة تحميل ملفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

بعد ذلك قم بفتح الملفات التي تم تحميلها.

ابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

واليكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 التي أقرتها وزارة العمل العراقية: