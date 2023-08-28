تنسيق كليات الأزهر 2023 .. رابط تسجيل الرغبات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم

اقترب موعد فتح باب التسجيل في تنسيق الأزهر لعام 2023، وهذا يعني أن العديد من الطلاب يبحثون عن الرابط الرسمي لتنسيق الأزهر 2023 وعن الخطوات اللازمة لتسجيل رغباتهم، من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لتنسيق الأزهر 2023 في الأيام القليلة القادمة، بعد انتهاء امتحانات الدورين الأول والثاني وإعلان النتائج.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

في هذا السياق، يمكن للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكليات والمعاهد التابعة للأزهر البحث عن الرابط الرسمي لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر عبر الموقع الإلكتروني المخصص، بمجرد الوصول إلى الموقع سيتعين عليهم اتباع الخطوات المحددة لتسجيل رغباتهم واختيار الكليات والتخصصات التي يرغبون فيها.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية.

قم بإدخال الرقم السري الخاص بك.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

انقر على الخطوة الثانية.

قم بملء بيانات الطالب الأساسية.

اختر الرغبات بالترتيب المفضل مع التوزيع الجغرافي إذا كان ذلك مطلوبًا.

انقر على جملة “الخطوة التالية” بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

قم بملء الرغبات وتأكيدها.

ستحتاج إلى إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

انقر على كلمة “تسجيل”.

بعد ذلك يمكنك طباعة الإستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF للحفاظ على نسخة إلكترونية منها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر 2024

للتقديم في كليات الأزهر لعام 2024، يجب تقديم الأوراق والوثائق التالية:

أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.

أصل شهادة الميلاد مميكنة.

نموذج 2 جند للطالب من سن 18 سنة وحتى أقل من 22 سنة.

الموقف من التجنيد للطلاب الذكور الذين تجاوزوا سن الـ 22 سنة، يجب تقديم وثيقة توضح حالتهم الخاصة بالخدمة العسكرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

قد انتهى طلاب الثانوية الأزهرية من أداء امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني لعام 2023، صباح اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وقد أدى الطلاب آخر امتحاناتهم في مادة التاريخ للشعبة الأدبية ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ويعتبر انتهاء امتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية خطوة مهمة في مسار تعليم الطلاب، حيث يجتازون هذه الامتحانات بنجاح وتفوق، وتمثل هذه الفترة نقطة تحول مهمة في حياتهم التعليمية ومهنية، حيث يستعدون للإنتقال إلى المرحلة الجامعية أو المسارات التعليمية الأخرى وفقًا لإختياراتهم وتفضيلاتهم المستقبلية.